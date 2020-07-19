«التربية»: الفصول الذكية لتحسين معدلات الطلبة ورفع أداء غير المجتازين

انطلق أمس برنامج الفصول الصيفية الذكية الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، لرفع أداء الطلبة غير المجتازين في مادة دراسية أو أكثر للصفوف 4-12، فرصة لتحسين معدل نهاية العام بنسبة 10% لطلبة الصفوف ذاتها، فضلاً عن تنمية مهارة القراءة لدى طلبة صفوف المرحلة الأولى، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، ويطبق في الفترة من 19 يوليو إلى 13 أغسطس المقبل لمدة (أربعة أسابيع).

وأفادت الوزارة أن البرنامج يعد إحدى محطات التقييم الداعمة للطلبة، ويتضمن ثلاثة برامج تضم «تنمية مهارة القراءة لطلبة الصفوف الأولى، ورفع أداء الطلبة غير المجتازين في مادة دراسية أو أكثر في الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، وتحسين معدل نهاية العام بنسبة 10% لطلبة الصفوف نفسها.

وأوضحت أن البرنامج يعتمد على تعلم الطالب الذاتي من خلال منصات تعليمية ضمن برنامج زمني محدد، وتتميز بالمرونة في التعامل مع محتويات التعلم الذاتي أو الإجراءات التقييمية المتاحة على المنصة، ما يسهم في رفع كفاءة أداء الطالب، وتمكينه من المهارات المستهدفة في البرنامج، إضافة إلى تحمله مسؤولية تعلمه وتقييمه.

وأكدت أن البرنامج يمكن الطالب من المهارات المطلوبة كافة، وفق النواتج التعليمية المحددة في عمليات التعلم، والمرتبطة بالخطة الزمنية المنفذة خلال العام الدراسي (2020/2019).

وقالت الوزارة إن البرنامج الزمني لتلك الفصول، تبدأ بعملية إلحاق الطلبة ببيئة التعلم أو التسجيل الذاتي من قبل الراغبين في تحسين معدل نهاية العام، يليها بدء الحصص الفعلية خلال الفترة الزمنية من 19 يوليو الجاري إلى 13 أغسطس المقبل (أربعة أسابيع)، وتمثل الأسابيع الأربعة المحددة للطالب زمن تمدرس ذاتي ينفذه الطالب من خلال منصات التعلم الإلكترونية.

وتتضمن الفصول الصيفية الذكية مجموعة من مصادر التعلم، وإجراءات تقييمية تساعد الطالب على تحسين مستوى أدائه، ولا يوجد زمن محدد للتمدرس أثناء الفصول الصيفية الذكية، وإنما يعتمد ذلك على حس الطالب بالمسؤولية تجاه تعلمه، والتقييم الختامي هو آخر محطة في الفصول الصيفية الذكية للفئتين (2 و3)، ويحصل الطالب على النتيجة إلكترونياً، خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس المقبل.

وحددت الوزارة المواد المستهدفة في الفصول الصيفية الذكية، لتضم «اللغة العربية للفئة الأولى (طلبة الصفوف 1 و2 و3)، وست مواد للفئة الثانية التي تضم طلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر لتحقيق درجة الاجتياز في أي مادة دراسية من مواد المجموعة (A)»، وتضم «المواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والأحياء/ الكيمياء»، أما مواد الفئة الثالثة التي تستهدف طلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر الراغبين في تحسين معدل درجة المادة بزيادة 10%، فهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات.

وبحسب جداول التقييم الختامي، يبدأ طلبة الفئتين الثانية والثالثة، في 16 من أغسطس المقبل وينتهي في 24 من الشهر نفسه، ولمدة خمسة أيام، وسيعقد للطلبة اختبار إلكتروني على فترتين الأولى الفترة الرئيسية والثانية لمن لم يتمكن من دخول الاختبار الأول لأي سبب كان، ويتقدم الطالب للاختبار في المواد المحددة له فقط، سواء التي لم يجتزها بنجاح في نهاية العام الدراسي، أو مسجلة لرفع المعدل.

وحددت الوزارة زمن الامتحان لكل مادة هو 60 دقيقة، وكل سؤال مقيد بزمن يظهر إلى جانب السؤال من خلال مؤقت زمني، وعلى الطالب التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي، وقبل انتهاء مدة الإجابة، وعند الانتقال لا يمكنه الرجوع مرة أخرى إلى السؤال السابق.