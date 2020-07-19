«صندوق خليفة» يقدم 88 مليون درهم لدعم ريادة الأعمال في القطاع الزراعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع من خلال برنامج «زرعي» تمويلات بقيمة 88 مليون درهم، لنحو 88 مزرعة، تقوم على تكنولوجيا الزراعة المائية.وأوضحت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة، أن هذه الخطوة تأتي بهدف دعم ريادة الأعمال في القطاع الزراعي وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتطوير مزارعهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة.جاء ذلك خلال توقيع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وشركة «إيليت أجرو» إحدى الشركات الوطنية في مجال الاستثمار الزراعي، اتفاقية تتولى بموجبها الأخيرة إدارة وتشغيل عدد من المزارع المحمية المنضوية تحت مظلة الصندوق بهدف رفع طاقتها الإنتاجية وزيادة كفاءتها التشغيلية.وقع الاتفاقية، عن بعد، امس الأحد، موزة عبيد الناصري، وظافر راشد القاسمي، المدير العام لشركة «إيليت أجرو» الزراعية.وقالت موزة عبيد الناصري، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى بث روح ريادة الأعمال في أوساط المزارعين المواطنين من جهة، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، من جهة أخرى.وأكدت الناصري أن «إيليت أجرو» شركة عريقة في مجال الاستثمار الزراعي ولديها خبرة واسعة في إدارة المزارع، سواء التقليدية، أو تلك التي تقوم على نظم الزراعة الحديثة، لذا فإن صندوق خليفة ينظر بإيجابية وتفاؤل لمستقبل المشاريع الزراعية التي ستستفيد من هذه الاتفاقية.وأوضحت أن الشركة ستتولى إدارة وتشغيل عدد من المشاريع الزراعية بالاتفاق مع أصحابها بهدف تحسين إنتاجها، وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتحويلها إلى مشاريع مجدية استثمارياً.وأشارت إلى أن الاتفاقية التي ستمتد لعامين، ستتيح للمزارعين المواطنين الاستفادة من الخبرات العريقة في «إيليت أجرو»، كما ستساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى تلك المشاريع، كما ستشجع على تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بالبحث والتطوير في صناعة المنتجات الزراعية، وتنظيم المؤتمرات العلمية والتقنية في مجال الابتكار والتكنولوجيا الزراعية، وتعزيز مشاركة الإماراتيين في قطاع المنتجات الزراعية الطازجة.من جانبه، أكد ظافر راشد القاسمي، مدير عام «إيليت أجرو» الزراعية أهمية هذه الشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، والعمل معاً عن كثب للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الدولة، منوهاً بأن صندوق خليفة كان من أوائل الجهات التي دعمت تكنولوجيا الزراعة المائية التي تساهم في خفض كلف الإنتاج الزراعي الجيد من حيث استهلاك الماء، والطاقة.وأضاف أن «إيليت أجرو» لديها خبرات واسعة وتستخدم تقنيات حديثة في مجال الزراعة، معرباً عن استعداد شركته للمساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة اللازمتين للنهوض بالمشاريع الزراعية المستهدفة، وتحسين مستويات الإنتاج كمّاً، ونوعاً.

(وام)