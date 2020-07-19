«ليلة الموضة من فوج».. نافذة على عروض أزياء وتجربة تسوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، عن تعاونها مع مجلة «فوج» العربية عبر منصة عروض أبوظبي، المتخصصة في قطاع البيع بالتجزئة، لإطلاق برنامج تسوق يعد الأول من نوعه في أبوظبي بعنوان «ليلة الموضة من فوج» برعاية عروض أبوظبي، التي تتيح لعشاق الأزياء في العاصمة خوض تجربة تسوق حصرية وفاخرة.تنعقد الفعالية يوم 23 يوليو الجاري، وتشهد خلالها أبوظبي أكبر تجمع للعلامات التجارية الفاخرة والمنتجات الحصرية. ويتم بث البرنامج التفاعلي الذي يحمل توقيع المجلة عبر العديد من المنصات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.ويسلط البرنامج الضوء على التشكيلات الحصرية التي تقدمها مجموعة من العلامات التجارية الفاخرة، إذ تشارك أكثر من 40 علامة تجارية مرموقة في البرنامج.ويقدم برنامج «فوج» العربية حتى 23 الجاري عروضاً مباشرة يومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات عروض أبوظبي الرقمية، التي تسلّط الضوء على منتجات وتشكيلات محدودة الإصدار ومتوفرة حصراً للبيع أمام عشاق الموضة في أبوظبي.ويمتد برنامج «ليلة الموضة من فوج» على مدار أربع ساعات، إذ تم تحضير المحتوى الذي يسلّط الضوء على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل الموضة والجمال والثقافة، على طريقة البرامج التلفزيونية، مع تقديم تجربة تسوق اجتماعية لم يسبق لها مثيل على مستوى المنطقة.ويختتم البرنامج فعالياته مع لقاء خاص بين مانويل آرنوت رئيس تحرير المجلة وعارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، التي تصدرت غلاف مجلة «فوج» العربية في 2019، إلى جانب نجم الكوميديا المصري سمير غانم.كما تقيم «فوج» العربية استوديوهات مؤقتة في الجاليريا في جزيرة المارية، فيما سيتم تصوير فقرات حصرية مع أشهر علامات الأزياء والمجوهرات والجمال وأسلوب الحياة في الجاليريا في جزيرة المارية وفي ياس مول في جزيرة ياس.



وجهة رائدة



قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في الدائرة: في ظل المبادرات الاستراتيجية التي تطلقها أبوظبي، لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للتسوق والأزياء الفاخرة على مستوى العالم، يأتي هذا التعاون المثمر، لتسليط الضوء على مقومات الإمارة الفريدة في هذا المجال، ويشكل البرنامج سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة تغطي كافة جوانب قطاع الأزياء إقليمياً، بدءاً من أشهر الأسماء العالمية في عالم الموضة، ووصولاً إلى قائمة فريدة من التشكيلات الفاخرة والحصرية التي تحمل توقيع نخبة من أشهر العلامات التجارية. ونفتخر بالمشاركة في هذه الخطوة الرائدة التي تجمع المحتوى الاستثنائي وتجارب التسوق الفاخرة لإعادة صياغة مرحلة جديدة في عالم التجزئة، حيث يشكل هذا التعاون خطوة مهمة في مساعي أبوظبي الحالية لإعادة استقبال السياح والمتسوقين والزوار من كافة أنحاء العالم.

وقال مانويل آرنوت: علّمتنا تجربة «كوفيد-19» أهمية البحث عن صيغ جديدة للحفاظ على تواصلنا مع شركائنا وعملائنا، خلال فترة الحجر وبعدها، حيث تشكل التجارب الإلكترونية وعلى أرض الواقع المفتاح الأساسي لنجاح علامات التجزئة واستقطاب العملاء، ما يشكل حافزاً لنا لاكتشاف المزيد من آفاق الابتكار. ويسعدنا التعاون مع عروض أبوظبي لإطلاق هذا البرنامج المبتكر خلال هذه الفترة الاستثنائية.

يشهد المهرجان الذي تقدمه النجمة ريا أبي راشد، انضمام عارضة الأزياء ليما إلى مجموعة من الشخصيات المؤثرة ومشاهير التواصل الاجتماعي على مستوى المنطقة، بينما يتم بثه مباشرة وفي وقت واحد عبر كافة منصات فوج العربية وعروض أبوظبي الرقمية. وأضاف آرنوت: عقب النجاح العالمي اللافت الذي حصدته فعالية ليلة الموضة من فوج في أكثر من 20 مدينة حول العالم، يأتي هذا البرنامج الجديد لتقديم تجربة فريدة للجماهير الإقليمية والعالمية على حد سواء، مع أكثر من أربع ساعات من المحتوى الفاخر والمتواصل، الذي يهدف للاحتفاء بتجارب التسوق في العاصمة الإماراتية».