عضلات اصطناعية للروبوتات مستوحاة من الأخطبوط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكر مهندسون من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، عضلات اصطناعية طولها بضعة سنتيمترات مصنوعة من خيوط الخياطة، ومستوحاة من الأخطبوط، لتعزيز القدرات الحركية للروبوتات الناعمة، وتسهيل استخدامها خاصة في المجالات الطبية، من خلال تأدية العديد من المهام في المساحات الضيقة مع تقلص سريع لها، بما يتوافق مع العمل الموكل إليها.

وصمم الباحثون العضلات من خلال لف الخيوط وعقدها على شكل جدائل حول بعضها بعضاً مع إبقاء فجوات في ما بينها لمنح العضلات القدرة على الانقباض والقيام بالحركات المختلفة، والانحناء ثنائي وثلاثي الأبعاد والالتواء.

ويسعى المهندسون من خلال ابتكار العضلات الاصطناعية التي أطلق عليه «المحرك الملتوي والملفوف» لتوليد حركة قابلة للبرمجة في الروبوت اللينة لتأدية العديد من المهام، منها السحب ومسك الأشياء والانحناء بسهولة تامة.