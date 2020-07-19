حرائق إيران مستمرة.. انفجار بأصفهان وآخر في تبريز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع انفجار في محطة لتوليد الطاقة في محافظة أصفهان في وسط إيران، الأحد، دون أن يسفر عن إصابات، وفق ما أعلنت وكالة «إرنا» الرسمية، التي ذكرت أن الحادث ناجم عن عطل في المعدات، فيما أفادت وكالة «​رويترز​» نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية عن «​اندلاع حريق​ داخل مصنع في مدينة تبريز، مركز محافظة ​أذربيجان​ الشرقية، على خلفية سلسلة حوادث غامضة شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة».

وقال المدير العام لشركة توليد الكهرباء في أصفهان سعيد محسني للوكالة: «انفجر محول قديم.. في المحطة حوالي الساعة الخامسة فجر الأحد».

وأضاف أن المنشأة عادت إلى العمل بشكل طبيعي بعد نحو ساعتين، وأن إمدادات الطاقة في أصفهان لم تتأثر.

ويعد الحادث الأخير ضمن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء إيران خلال الأسابيع الأخيرة.

وهز انفجاران طهران في أواخر يونيو/حزيران، أحدهما قرب موقع عسكري، والآخر في مركز صحي أسفر عن مقتل 19 شخصاً.

ووقع حادث مماثل في 2 يوليو/تموز، في مجمّع نطنز النووي (وسط). وأعلنت السلطات الإيرانية في البداية وقوع «حادث»، قبل أن تشير إلى أنّها لن تكشف أسبابه في الحال «لاعتبارات أمنية».

وأثارت سلسلة الحرائق والانفجارات، المستمرة منذ فترة، تكهنات في إيران بأنها قد تكون نتيجة التخريب من قبل «إسرائيل».