ساق روبوتية بديلة للأطراف الاصطناعية

طور علماء من جامعة تكساس الأمريكية، «ساقاً روبوتية» تحتوي على مفاصل آلية تعمل على ثني الساق تلقائياً وتحريكها إلى الأمام مع كل خطوة، عبر محركين بديلين لمفاصل الركبة والكاحل، ما يجعل الساق أكثر توازناً من الأطراف الاصطناعية الأخرى التي يستخدمها البشر، وفقاً للمهندسين.

وتتضمن الساق الروبوتية نظام كبح متجدداً يبطئه في نهاية كل خطوة، وأشار المهندسون إلى أن نظام الكبح لا يمنع القدم من ملامسة الأرض بسبب قوة الانحناء؛ بل يشحن بطارية الروبوت بالطاقة.

ويسعى العلماء إلى تحسين خوارزميات التحكم، حتى يتمكن الروبوت من التكيف تلقائياً مع التغييرات في التضاريس وسرعة المشي والنشاط.