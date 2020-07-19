شكرا لقرائتكم خبر عن دخول وزير التجارة الأمريكي المستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت محطة فوكس نيوز، يوم السبت، نقلاً عن مصادر، إن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس دخل مستشفى في نيويورك، يوم الجمعة، بعد شعوره بأنه ليس على ما يرام.
وقال متحدث باسم الوزارة لفوكس نيوز، إن روس البالغ من العمر 82 عاماً أدخل المستشفى؛ بسبب «مسائل بسيطة ليس لها علاقة بفيروس كورونا». ونقلت المحطة عن المتحدث قوله، إن روس «على ما يرام، ونتوقع خروجه قريباً». (رويترز)
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