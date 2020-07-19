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وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن هذه الزيارة تتيح فرصة مواتية لمتابعة الاتفاقات المبرمة بين طهران وبغداد، التي تمت خلال زيارة الرئيس حسن روحاني إلى العراق في 2019، معربا عن أمله في نجاح زيارة الكاظمي، المرتقبة يوم الثلاثاء القادم، إلى بلاده، وبما يسهم في تحقيق مصالح شعبي البلدين الصديقين.
وبدوره، أشاد رئيس المجلس القضائي العراقي بمواقف إيران المساندة للعراق وشعبه، واصفا علاقات بلاده مع إيران بأنها مهمة للغاية.
ولفت فائق زيدان خلال اللقاء مع جواد ظريف، اليوم، إلى أن إيران والعراق لديهما قواسم مشتركة كثيرة ينبغي الانطلاق منها لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الثنائية.
ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وصل، صباح اليوم الأحد، على رأس وفد سياسي، إلى العاصمة العراقية، بغداد، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين.
وكان قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، قد قتل في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال زيارته للعراق… ظريف يبحث الملف القانوني لاغتيال سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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