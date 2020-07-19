مصر… اللجنة العلمية لكورونا تزف بشرى سارة للمواطنين

ونقلت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الأحد، على لسان العسال، أن تخطى مرحلة الذروة يجعل المواطنين أكثر حذرا فى الإجراءات الوقائية المتبعة، مطالبة بعدم التهاون فى هذه الإجراءات، والتي من الممكن أن تعرض البلاد لموجة ثانية من الفيروس قد تكون أكثر خطرا من الموجة الحالية.

وناشدت العسال بضرورة الاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامة، وغسل الأيدى، والحفاظ على المسافة المطلوبة بين كل شخص وآخر.

وأشارت العسال إلى أن الموجة الثانية لكورونا لا تحدث فى جميع الدول، مؤكدة أن ارتفاع الأعداد مرة أخرى يتوقف على سلوك المواطنين، خلال الفترة المقبلة ومدى التزامهم بالإجراءات الوقائية.

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وحول العقارات التى تجرى عليها التجارب السريرية فى مصر حاليا، قالت العسال إنه حتى الآن لم يتم اعتماد أى نوع عقار كعلاج لفيروس كورونا، ولكن بالنسبة لعقار "إيفرمكتين" فإنه مازال قيد التجارب فى المستشفيات، وسيتم إصدار قرار نهائى من اللجنة بشأنه قريبا، عقب تجميع جميع التجارب التى أجريت عليه فى المستشفيات، حيث إنه من الممكن أن تغير التجربة فى أحد المستشفيات رأى اللجنة فى العقار ككل.

وتابعت الدكتورة جيهان العسال، نائبة رئيس اللجنة العلمية المصرية لفيروس كورونا، أنه بالنسبة لعقارى "ريمديسفير" و"أفيفافير"، فإن اللجنة تتابع نتائج العلاج بهما داخل المستشفيات، فهما قيد التجارب والدراسة حتى الآن.

ويشار إلى أن مصر شهدت حتى، مساء أمس، انخفاضا فى أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 698 حالات جديدة مساء السبت، ووفاة 63 حالة جديدة.