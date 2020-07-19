إسرائيل لمصر: منورين

وعلقت السفارة: "حتى من الفضاء... الجيران منورين بعضهم البعض".

ووصلت إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي، السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى مصر، أميرة أورون، لتسلم مهام عملها، قائلة: "أنا سعيدة جدا بعودتي لمصر سفيرة لإسرائيل التى تحمل رسالة سلام وحسن الجوار من الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة المصرية وللشعب المصري".

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وفي السابع من يونيو/حزيران الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون سفيرة إسرائيل الجديدة لدى مصر، وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن أورون هى أول امرأة تخدم فى هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر في 1979.

وذكرت الصحيفة، أن السفيرة أورون جاءت خلفا لديفيد جوفرين لتكون السيدة الثانية التي تشغل منصب سفيرة في دولة عربية بعد عينات كلاين سفيرة إسرائيل لدى الأردن في السابق.

وشغلت السفيرة أميرة أورون منصب سفيرة لإسرائيل فى تركيا، ومنصب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية وترأست لسنوات القسم المصري في وزارة الخارجية الإسرائيلية.