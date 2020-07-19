قتلى وجرحى في صفوف "أنصار الله" بغارات لطيران التحالف العربي غربي اليمن

القاهرة - سبوتنيك. وأبلغ مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف العربي:

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"نفذ غارتين على تجمع لمسلحي الجماعة في مزرعة بمنطقة الجر غرب مديرية عبس شمال غربي حجة، وبغارة جوية ثالثة موقعاً للجماعة في شمال مديرية مستبأ شمالي حجة.

ووفقاً للمصدر، أوقعت الضربات الجوية قتلى وجرحى في صفوف "الحوثيين" ودمرت عتادا عسكريا.

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من جهة ثانية، قالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن طيران التحالف شن 3 غارات على مزارع في منطقة الجر بمديرية عبس شمال غربي حجة، ولم تشر إلى ما أسفرت عنه الغارات.

وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل قيادي ميداني بارز في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الضالع وسط اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش قتلت القيادي في الحوثيين على محمد على الزراقي وعددا من مرافقيه، بنيرانها في جبهة باب غلق غرب مديرية قعطبة (شمال الضالع)".