هنية: قطر الدولة الأولى في دعم الشعب الفلسطيني

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ونقلت صحيفة "الشرق"، ظهر اليوم الأحد، عن إسماعيل هنية، أن الدعم المالي القطري لقطاع غزة بلغ أكثر من مليار دولار، مثمنا دور الإعلام القطري الداعم للقضية الفلسطينية وتطوراتها.
وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن قطاع غزة بعد عام 2006، أي بعد الانتخابات الفلسطينية التي فازت فيها الحركة، تعرضت لمعركة ثلاثية الأبعاد، الأول هو البعد السياسي ورفض الاعتراف بنتائج الانتخابات التي فازت بها حركة حماس، وفرض عزلة سياسية على الحكومة التي شكلت وقتها، وعدم التعامل مع تلك الحكومة.
أما البعد الثاني للمعركة، فكان البعد الاقتصادي من خلال فرض حصار على القطاع من كافة الجهات برا وبحرا وجوا، وهذا الحصار مستمر منذ 14 سنة، والبعد الثالث كان البعد العسكري حيث تعرضت غزة لثلاث حروب في أعوام 2009 و2012 و2014، وهذه الأخيرة كانت الحرب الأطول في الصراع مع إسرائيل، حيث امتدت 51 يوما.
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