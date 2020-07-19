شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع أساتذة علوم الطب بالجزائر يطالب بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجمع أساتذة العلوم الطبية بالجزائر فى بيان له، السلطات العليا للبلاد بإصدار مرسوم يقضي بالامتناع عن أداء شعيرة النحر (ذبح الأضاحى) في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد، والذي تفقد فيه العائلات الجزائرية أفراد منها بسبب الوباء. وفقا لصحيفة الخبر الجزائرية.

وتابع البيان: "علما أن تفاقم الوضع بدأ منذ إعلان رفع الحجر الصحي جزئيا خلال شهر رمضان و بعدها عيد الفطر ، "الذي كان متسرعا فيه " ، وعليه فالأمر اليوم يقضي بالامتثال الصارم لتدابير الوقاية و التباعد الاجتماعي".

وأضاف البيان " إن بيع أضاحي العيد الذي يتم على مستوى الأسواق الجماعية ونقلها و نحرها، كلها مواقف تشهد تجمهرا وتجمعات قوية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الوبائي".

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كما دعا مجمع أساتذة علوم الطب بالجزائر إلى "مراعاة شعور الكثير من العائلات الجزائرية التي فقدت عزيزا لها بسبب وباء كورونا"، حيث جاء في نص البيان أنه " في هذا الوقت الذي يبكي فيه جزائريون موتاهم من ضحايا كورونا، و يستمر فيه العديد في الحداد على فقدان أقاربهم، و الذي يتواصل يوما بعد الآخر بسبب الفيروس ، ندعو السلطات العليا في البلاد إلى اتخاذ جميع التدابير التي تفرضها حالة الأزمة الصحية الراهنة، من خلال إصدار مرسوم يقضي بامتناع كل الجزائريين عن التضحية بالأغنام و أن يجعلوا من يومي عيد الأضحى، مناسبة مؤازرة وتضامن الوطني ".

واختتم بيان مجمع أساتذة العلوم الطبية " أنه في عام 1966، سبق و أن ألغى الرئيس الراحل بومدين أضحية العيد من أجل حماية الماشية ، "فهل يمكننا أن نفعل ذلك اليوم من أجل الحفاظ على أرواح مواطنينا ".