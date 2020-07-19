شكرا لقرائتكم خبر عن القبس: الكويت ترفع أكفها بالدعاء لوالد الجميع الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الصفحة الأولى في صحف الكويت ومن بينها القبس مانشيت بعنوان" الكويت ترفع أكفها بالدعاء لوالد الجميع".

وكان وزیر شؤون الدیوان الأمیرى الكويتى الشیخ علي جراح الصباح، بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أجرى عملیة جراحیة صباح الیوم تكللت بالتوفیق والنجاح، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الكويت.

وأعلن وزير الديوان الأميرى الشيخ على الجراح، صدور أمر أميرى بالاستعانة بولي العهد؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا، وكان وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتي الشيخ علي الجراح، قد أعلن في وقت سابق، دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى؛ لإجراء فحوصات طبية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على الجراح، قد أعلن السبت، بأن الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، قد دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وسبق هذا الإعلان، رسالة بعث بها رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم إلى أهل الكويت طمأنهم من خلالها على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أنه بخير وصحة وعافية.

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وقال الغانم - في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، وأقول لأهل الكويت الطيبين، اللى لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية"، وفق ما أوردت القبس أمس الأول.