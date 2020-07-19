شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفاني ويليامز تزور الجزائر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز ، زيارة إلى العاصمة الجزائر، حيث تبحث مع المسؤولين تطورات الأوضاع فى ليبيا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

يذكر أن أرتالا كبيرة من المركبات التابعة لميليشيات الوفاق فى ليبيا تراجعت من منطقة الهيشة الجديدة باتجاه مدينة مصراته غرب ليبيا.

وكانت "رويترز" قد ذكرت أن ميليشيات الوفاق حركت مقاتلين و200 مركبة، باتجاه مدينة سرت الليبية ، ونسبت وكالة "رويترز" للأنباء لما وصفتهم شهود وقادة بميليشيات الوفاق، إن رتلاً من نحو 200 مركبة تحرك شرقًا من مصراتة، باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى مدينة سرت الليبية.