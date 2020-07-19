شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى ينفذ 313 عملية هدم خلال النصف الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلى نفذت 313 عملية هدم بحق المنشآت الفلسطينية، خلال النصف الأول من العام 2020، 54% منها فى محافظتى القدس والخليل، وأوضحت الهيئة فى تقرير صدر عنها، اليوم الأحد، حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراض الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من العام 2020، أن مجموع إخطارات الهدم التى تم رصدها وتوثيقها فى الفترة التى يغطيها التقرير 351 إخطارا، شملت (إخطارات هدم، وقف بناء، اعطاء فرصة اضافية للاعتراض على أوامر الهدم)، وقد تركز 60% من هذه الاخطارات فى محافظتى الخليل ورام الله.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ما يزيد على 419 اعتداء للمستعمرين خلال النصف الأول من العام 2020 ليشهد بذلك ارتفاعا ملحوظا فى وتيرة الاعتداءات، حيث نجم عنها إصابة 78 مواطنا فلسطينيا، كذلك الحاق الضرر بـ1100 دونم من أراضى المواطنين الفلسطينيين، وحرق وقلع ما يزيد عن 3000 شجرة، وإلحاق أضرار مادية بمركبات المواطنين، حيث تم حصر 78 مركبة تضررت بشكل مباشر باعتداءات المستعمرين، وتركزت هذه الاعتداءات بشكل مكثف فى محافظات القدس، ونابلس، والخليل اللواتى شهدن ما يزيد 60% من مجمل اعتداءات المستعمرين.

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ولقد أمعنت دولة الاحتلال، وإبان توحش الأخطار الصحية التى عصفت بالعالم أجمع وبالفلسطينيين على وجه الخصوص، فى مواصلة اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين بالهدم والاستيلاء والقتل، ولم تتوقف عند ذلك، بل بدأت بشكل رسمى بالتهديد جديا بتنفيذ مخططات ما نجم عن الإعلان المشؤوم للإدارة الأميركية فى ما بات يعرف بمخطط ضم الأغوار الفلسطينية، وفى هذه اللحظة لم تعد مسألة تطويق انتشار فيروس كورونا المستجد الخطر الوحيد الذى يواجه الأراضى الفلسطينية، بل جاء تحدى مواجهة مخططات الاحتلال الذى لا يقل شأنا عن التحدى الأول، فى سلم أولويات العمل الفلسطينى الرسمى والشعبى حيث أنه يهدد وجود شعب بأكمله ويقضى تماما على أمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.