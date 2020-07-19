تونس تعاود تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا بعد أيام من "تصفير" الإصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس بلدية سيدي بوعلي فى تونس إبراهيم بوبكر ، اليوم الأحد ، أن البلدية ومنظمات المجتمع المدنى اجتمعوا، أمس السبت، واتخذوا إجراءات صارمة لتفادى انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل 5 إصابات عدوى محلية بالجهة.
وأوضح بوبكر لإذاعة (شمس أف أم) التنسية، أنه تم اتخاذ إجراءات تفيد بإجبارية إرتداء الكمامات الطبية فى كافة المؤسسات العمومية مع احترام مسافات التباعد بين المواطنين وتجنب التجمعات ومنع الانتصاب الفوضوى وتكثيف إجراء التحاليل المخبرية للتقصى حول كورونا.
وأضاف بوبكر أن هذه القرارات تم اتخاذها فى مرحلة أولى إلى حين صدور نتائج الدفعة الثانية من التحاليل المخبرية المجراة على المخالطين للمصابين بالجهة.
وكانت مديرة المرصد الوطنى للأمراض الجديدة والمستجدة فى تونس، نصاف بن علية، قد فى شهر يونيو الماضى، أن مرور خمسة أيام دون تسجيل حالات إصابة لا وافدة ولا محلية دليل على أنه تمت فعلا السيطرة على هذا الوباء في تونس، إلا أن خلال الأيام الماضية بدأت تونس تسجل حالات إصابة بالفيروس من مواطنين وافدين للبلاد ضمن خطط إجلاء المواطنين من الخارج.
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