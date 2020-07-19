شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أمن الحج: لن يسمح بدخول المشاعر المقدسة إلا بموجب تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد قوات أمن الحج اللواء سعيد القرني، عدم السماح بدخول المشاعر المقدسة لأى شخص لا يحمل تصريح الحج، كاشفا عن تطبيق عقوبات صارمة طبقت سابقا، فضلا عن عقوبة مالية إضافية على المخالفين.

وقال قائد قوات أمن الحج، في مؤتمر صحفى اليوم الأحد، للإعلان عن الخطة الأمنية استعدادا لموسم حج هذا العام، إن هناك إجراءات احترازية خلال مناسك الحج لهذا العام، مشددا على عدم وجود حملات أو مكاتب لحج هذا الموسم.