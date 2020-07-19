شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات شرطة أبوظبى تزدان بشعار «مسبار الأمل» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زينت شرطة أبوظبي دورياتها الميدانية بشعار «مسبار الأمل»، تعبيراً عن مشاعر الترقب والفخر التي تغمُر قلوب شعب الإمارت وشعوب المنطقة والعالم كافة بانطلاق أول «مسبار» عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، تحقيقاً لحلم المغفور له المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتجسيداً للرؤية المستقبلية التي لا تعرف المستحيل للقيادة. وفق الامارات اليوم.

وشهدت طرق إمارة أبوظبي انطلاقة أولى دورياتها المزدانة بالشعار الرسمي لـ«مسبار الأمل» صباح أمس، ضمن مظاهر الاحتفاء العارمة، التي تعُم أرجاء الإمارات وسكانها، قبيل مغادرة أول مسبار عربي إسلامي لاستكشاف الفضاء.

وعبر منتسبو شرطة أبوظبي وأفرادها العاملون في الدوريات الميدانية عن سعادتهم، وشعورهم بالفخر والاعتزاز، بمشاركتهم المجتمع فرحته بهذا الحدث التاريخي وغير المسبوق ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها، معبرين عن فخرهم برؤية وتطلعات القيادة التي لا تعرف حدوداً للطموح والإنجاز.

منتسبو شرطة أبوظبي عبّروا عن سعادتهم بالمشاركة في الحدث التاريخي.