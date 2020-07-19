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شكرا لقرائتكم خبر عن حجز مسئول بوزارة الداخلية الكويتية 21 يوما فى قضية النائب البنجلاديشى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت النيابة العامة الكويتية اليوم الأحد، بحجز الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع التدريب الشيخ مازن الجراح 21 يوما، وإحالته إلى السجن المركزي، لاتهامه بتلقى رشاوى بقضية النائب البنجلاديشى.
كما أمر قاضي تجديد الحبس الكويتي اليوم، باستمرار حبس النائب البنجلاديشي، ومحاسب شركته، وقيادي هيئة القوى العاملة الكويتية المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة، لمدة أسبوعين بقضية الاتجار بالبشر، على أن يعرضوا عليه مجددا في الثاني من أغسطس المقبل.
كانت النيابة العامة الكويتية، قد حققت مع المتهم الأول ومحاسبه، بعدة تهم، أبرزها الاتجار بالبشر، فيما حققت مع الآخرين بتهم تلقي رشاوى منه لإنهاء معاملات شركته.
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