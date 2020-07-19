شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المجلس السيادى السودانى: جماعات إرهابية فى ليبيا قد تلجأ للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عضو فى المجلس السيادى السودانى إن جماعات إرهابية فى ليبيا قد تلجأ للسودان، مؤكدا على حماية حدود بلاده مع ليبيا، جاء تلك التصريحات بحسب العربية.

وقال عضو في المجلس السيادي السوداني ، إن الخرطوم حاولت التوسط بين السراج وحفتر.

Advertisements

فى غضون ذلك، تراجعت أرتال كبيرة من المركبات التابعة لميليشيات الوفاق فى ليبيا من منطقة الهيشة الجديدة باتجاه مدينة مصراته غرب ليبيا.



ويذكر أن وكالة (رويترز) للأنباء كانت قد ذكرت أن ميليشيات الوفاق حركت مقاتلين و200 مركبة، اليوم السبت، باتجاه مدينة سرت الليبية

ونسبت وكالة "رويترز" للأنباء لما وصفتهم شهود وقادة بميليشيات الوفاق، إن رتلاً من نحو 200 مركبة تحرك شرقًا من مصراتة، باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى مدينة سرت الليبية .