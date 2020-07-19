شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية تعلن تدمير 4 قنابل تقليدية الصنع شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، تدمير 4 قنابل تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى، شمالى البلاد، وذكرت الوزارة - في بيان - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، 4 قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط في عين الدفلى".
وأضافت أنه تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من عين صالح (جنوب) وتلمسان (شمال غرب).
وأشارت الوزارة إلى أن قوات الجيش أوقفت 16 شخصا، بكل من برج باجي مختار وجانت (جنوب)، وحجزت 6 مولدات كهربائية و7 مطارق ضغط، بالإضافة إلى مواد متفجرة وأغراض مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.
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