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سقوط صاروخين كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية فى بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى، اليوم الأحد، بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" قرب السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء فى بغداد، ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر قوله إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا فى ساحة ترابية قرب السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء وسط بغداد".

 

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أنه "لم يعرف حتى اللحظة مكان انطلاق الصاروخين".

 

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