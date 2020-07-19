سكاى نيوز: استهداف السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد بصاروخين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية فى نبأ عاجل، باستهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد بصاروخين من طراز كاتيوشا.

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