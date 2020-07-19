شكرا لقرائتكم خبر عن صيد ثمين.. تونس تعتقل تكفيريا شديد الخطورة ويبايع تنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل مواصلة القوات الأمنية فى تونس حربها على الإرهاب والإرهابيين، أفضت عملية استخباراتية مشتركة، بين عناصر من الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني، وإدارة مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، إلى الكشف عن عنصر تكفيري خطير مبايع لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وبتوسع التحقيقات ، ثبت أنه تلقّى تدريبا معمّقا في صناعة المتفجرات وسعى جاهدا إلى الحصول على مكوناتها، في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية، غير أن عملية إيقافه حالت دون إتمام مخططاته الهدامة"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت.

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وبإحالة هذا الشخص على الجهة القضائية لمكافحة الإرهاب، أمر مسؤول التحقيق ، بإيداعه السجن.