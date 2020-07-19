شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 95% نسبة رضا العمانيين عن قرارات وإجراءات الحكومة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر نتائج استطلاع رأي العمانيين حول فيروس كورونا الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالسلطنة في مايو 2020، أن 95% من العُمانيين راضون بدرجة أو بأخرى عن القرارات والإجراءات الرسمية الحكومية لمواجهة الجائحة.



ووفقا لصحيفة الوطن العمانية، أوضحت النتائج أن نسبة الرضا جاءت بدرجة كبيرة أو كبيرة جدًّا، كما أن نسبة الرضا بدرجة كبيرة أو كبيرة جدًّا عن البيانات الرسمية وما توفره من معلومات حول جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في السلطنة بلغت 94 بالمائة، فيما يهتم 89 بالمائة من العمانيين بدرجة كبيرة أو كبيرة جدًّا بمتابعة البيانات الرسمية الحكومية حول الجائحة.



وكانت أعلنت وزارة الصحة العمانية أمس عن تسجيل 10 حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض في السلطنة 308 وفيات.

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كما استمرت الإصابات في التصاعد؛ حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1311 إصابة جديدة منها 1078 لعمانيين و233 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 65504، فيما بلغت الحالات المنومة يوم أمس 79 والمنومين 574 وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 164.

ووفقا للصحيفة، تستدعي صاعقة الوفيات المستمرة فى السلطنة، وتصاعد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد ـ19) الحزم وتشديد الإجراءات في وجه المخالفين لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ19) خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وما يصاحبه من تزايد ارتياد الأسواق وغيرها من التجمعات؛ ليكون المزيد من الحزم والتشديد بوجه المخالفين هو الحل.