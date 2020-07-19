اليمن: نثمن مواقف مصر لإسنادنا فى معركة استعادة الدولة وإسقاط التمرد الحوثى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، وصول وفد حكومى من بلاده بقيادة الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء فى زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، مثمنا مواقف مصر قيادة وحكومة وشعبا فى إسناد اليمن فى معركة استعادة الدولة واسقاط التمرد والانقلاب الحوثى المدعوم من إيران.

وكتب الإريانى، عبر حسابه على تويتر: "وصل الى جمهورية مصر العربية الوفد الحكومى برئاسة دولة الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء فى زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، فى إطار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين فى مختلف القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف الإريانى: "نثمن مواقف مصر قيادة وحكومة وشعبا فى إسناد اليمن فى معركة استعادة الدولة واسقاط التمرد والانقلاب الحوثى المدعوم من إيران، وما قدمته من تسهيلات ورعاية واهتمام بالجالية اليمنية، والتى هى امتداد لمواقف مصر التاريخية فى دعم اليمن واليمنيين فى كل المراحل والمنعطفات.

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ووصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بدعوة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الذى كان فى استقباله بالصالة الحكومية بالمطار.

يتضمن برنامج رئيس الوزراء اليمنى لقاء موسعاً مع كبار المسؤلين حول أبرز الملفات المشتركة والقضايا المطروحة على الساحة اليمينة، كما يلتقى معين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى الاطلاع على المسيرة التنموية والتجربة الاقتصادية الرائدة فى مصر والاستفادة منها فى اليمن، وضمن جدول الزيارة سيقوم رئيس الوزراء اليمنى بجولة فى العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على أضخم المشروعات التى تم تنفيذها والاستفادة منها بما يناسب اليمن.