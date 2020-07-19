كورونا.. 39 وفاة في السعودية وواحدة بالبحرين

السعودية، البحرين / الخليج 365
أعلنت السعودية، الأحد، تسجيل 39 وفاة بكورونا، ورصدت البحرين وفاة واحدة بالفيروس.
وأفادت الصحة السعودية بتسجيل 39 وفاة، و2504 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 3517 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 250 ألفا و920؛ منها 2486 وفاة، و197 ألفا و735 حالة تعاف.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و531 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 577.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 36 ألفا و4، بينها 125 وفاة، و31 ألفا و765 حالة تعاف.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الأحد، 14 مليونا و465 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 605 آلاف، وتعافى أكثر من 8 ملايين و649 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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