"الكاظمي" يعتزم زيارة السعودية وإيران لبحث ملفات اقتصادية

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قالت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيجري زيارة رسمية إلى كل من إيران والسعودية، يبحث خلالهما الملفات الاقتصادية والعلاقات الثنائية.

ولم تحدد الوزارة موعد الزيارتين المرتقبتين.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم الوزارة للوكالة الرسمية (واع)، إن "زيارة الكاظمي للسعودية تتضمن بحث ملفات علاقات مشتركة، اقتصادية وصحية وزراعية ومالية والاستثمار".

كما سيزور رئيس الحكومة، إيران، لبحث ملفات عديدة من بينها التبادل التجاري.

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وأضاف الصحاف: "وزير الخارجية فؤاد حسين بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف زيارة رئيس الوزراء المرتقبة وأهم الملفات التي تتصل بهذه الزيارة".

وزاد: "طهران داعمة لحكومة الكاظمي والنهج الذي تتبعه، في إطار سعي الدبلوماسية العراقية للانفتاح على كل الأطراف وخفض التوتر والتصعيد في المنطقة".

ولم يكشف المسؤول العراقي موعد الزيارتين، لكن مصادر رسمية حكومية أكدت للأناضول، أن الكاظمي سيجري الأسبوع الحالي، جولة خارجية تضم إيران والسعودية.

وفي وقت سابق الأحد، بدأ ظريف زيارة رسمية إلى العراق غير معلنة المدة، يلتقي خلالها مسؤولين وزعماء أحزاب سياسية بينهم رئيس الجمهورية برهم صالح.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول إيراني للعراق، منذ تولي الكاظمي منصبه رئيسا للوزراء في نيسان/ أبريل الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.