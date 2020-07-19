إرهابي من "ي ب ك" يسلم نفسه للأمن التركي عند حدود سوريا

ماردين/ الخليج 365

سلّم إرهابي من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، نفسه لقوات الأمن التركية عند الحدود مع سوريا، بعد إقناعه من قِبل الشرطة.

وتستمر قوات الأمن التركية في التواصل مع أسر الذين التحقوا بالتنظيم الإرهابي، بغية إقناعهم لتسليم أنفسهم.

وفي هذا الإطار سلم الإرهابي "س.ت" نفسه لقوات الأمن التركية في قضاء نصيبين التابعة لولاية ماردين الحدودية مع سوريا.

وسمحت قوات الأمن التركية للإرهابي بلقاء أمه وشقيقه أثناء استكمال الإجراءات القانونية بحقه في مقر مديرية أمن ماردين.

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يذكر أن وزارة الداخلية التركية صرحت الأسبوع الفائت أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم عن طريق الإقناع، تجاوز المئة منذ مطلع العام.

وأمس أعلنت السلطات التركية أن داليا محمود مسلم، ابنة شقيق "صالح مسلم" أحد قادة تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، سلمت نفسها لقوات الأمن التركية بولاية مرسين (جنوب) عن طريق الإقناع.

وقالت مصادر أمنية للأناضول، إن "داليا محمود مسلم" (21) عاما والملقبة داخل التنظيم باسم "فيان شرفان" سلّمت نفسها يوم 15 يوليو/ تموز الجاري، بعد إقناعها من قبل فرق الأمن.

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