المغرب يقرر استئناف السياحة والنقل والرياضة بشروط

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365



قررت الحكومة المغربية، الأحد، استئناف الأنشطة السياحية والنقل العمومي بين المدن والفعاليات الرياضية، وفق شروط محددة، اعتبارا من منتصف ليلة الأحد/ الإثنين.



جاء ذلك، بحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، حصلت الخليج 365 على نسخة منه.



وقررت الحكومة مجددا، تخفيف إجراءات الحجر الصحي، عبر السماح للفنادق باستعمال 100 بالمئة من طاقتها الإيوائية، والسماح باستخدام 75 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.



وقررت الحكومة يوم 21 يونيو/ حزيران الماضي، السماح للفنادق والنقل باستئناف العمل، باستعمال 50 بالمئة من طاقتهما الاستيعابية.

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ورخصت الحكومة، بحسب بيان اليوم، تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور.

وذكرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة تخفيف التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد".



ومن بين القرارات بحسب البيان، الترخيص للتجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، وافتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف في حدود 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.



وأبقت الحكومة على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز).



وحتى صباح الأحد، سجل المغرب 17 ألفا و15 إصابة بفيروس كورونا، بينها 269 وفاة و14 ألفا و620 حالة تعاف.

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