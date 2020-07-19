سقوط صاروخي كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط صاروخي كاتيوشا، الأحد على مقربة من السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، دون سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية.



وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، لوكالة الخليج 365 إن "صاروخي كاتيوشا، أطلقهما مجهولون، سقطا على مقربة من السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد".



وأضاف الجابري أن الصاروخين سقطا في ساحة ترابية فارغة قريبة من مجمع السفارة دون خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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ويتزامن إطلاق الصاروخين على المنطقة الخضراء، مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة العراقية بغداد.

وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على أهداف تضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين، منذ أشهر.



وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.



وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.