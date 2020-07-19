كورونا..3 وفيات في قطر وواحدة بالكويت

قطر - الكويت/ الخليج 365

أعلنت قطر، الأحد ، تسجيل 3 وفيات جراء كورونا، ورصدت الكويت وفاة واحدة بالفيروس.

وأفادت الصحة القطرية، بتسجيل 3 وفيات و340 إصابات، إضافة إلى 354 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 106 آلاف و648، بينها 157 وفاة، و103 آلاف و377 حالة تعاف.

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وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة بتسجيل وفاة واحدة، و300 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 667 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 59 ألفا و204؛ منها 408 وفيات، و49 ألفا و687 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر الأحد، 14 مليونا و452 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 605 آلاف، وتعافى أكثر من 8 ملايين و636 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.