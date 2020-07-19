كورونا .. "يونسيف" تقدم 20 طنا من الأدوية إلى اليمن

اليمن /الخليج 365

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الأحد، تقديم 20 طنا من الأدوية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب المنظمة في اليمن عبر حسابه بموقع تويتر.

وأوضح المكتب: "‏مع تركيزنا على الاستجابة لجائحة ‎كورونا، فإن ‎اليونيسف حرصت أيضا على استدامة البرامج ‎الصحية المنقذة للحياة".

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ولفت إلى وصول طائرة إلى مطار ‎عدن (جنوب) السبت تحمل على متنها نحو 20 طنا من ‎الأدوية.

وكانت الأمم المتحدة قد قدمت قرابة 15 طائرة محملة بمساعدات طبية إلى اليمن خلال نحو شهرين، ضمن الجهود الدولية الرامية لمواجهة كورونا.

وحتى مساء السبت، ارتفع إجمالي إصابات كورونا في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية إلى 1581، بينها 443 وفاة ، و701 حالة تعاف.

فيما لم تعلن جماعة الحوثي سوى 4 حالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى 18 مايو/ أيار الماضي، وسط اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء إجمالي عدد المصابين بالوباء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.