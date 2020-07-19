إصابة 13 في تفجير إرهابي بعفرين السورية

عفرين/ الخليج 365

أصيب 13 شخصا بجروح، الأحد، جراء تفجير إرهابي في منطقة عفرين الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري في محافظة حلب شمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية محلية للأناضول، أن قنبلة مزروعة بسيارة تابعة لقوات الجيش الوطني السوري انفجرت في مركز مدينة عفرين المطهرة من الإرهاب في إطار عملية "غصن الزيتون".

وأكدت أن التفجير أسفر عن إصابة 13 شخصا بينهم أطفال ونساء.

وقالت إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي مسؤول عن التفجيرات في المنطقة؛ إلا أنه يتهرب من تنبيها بسبب استهدافها للمدنيين.

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وفي 3 يوليو/ تموز الحالي، قتل شرطي وأصيب مدنيان بجروح، جراء انفجار قنبلة في عفرين، كانت مزروعة على قارعة طريق بمركز المدينة.

ويستهدف إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" بشكل متكرر عفرين والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقا من مدينة تل رفعت التي يسيطر عليها التنظيم.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت (بمحافظة حلب).

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك / بي كا كا"، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.