إنقاذ عين طفل بمستشفى أبها للولادة والأطفال

نجح فريق طبي مختص في قسم طب و جراحة العيون بمستشفى أبها للولادة و الأطفال ؛ من إجراء عملية طبية دقيقة ؛ لإنقاذ ” عين ” طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات ، وذلك بعد تعرضه لجروح قطعية عميقة أدت إلى قطع و تهتك في القناة الدمعية والجفن السفلي من العين اليسرى .

و في التفاصيل ، فقد أجرى الفريق الطبي المختص العملية بواسطة تقنية (mini monoka) ، والتي تعمل على إعادة الجفن ومجرى الدمع لوضعه الطبيعي ، وذلك بقيادة استشاري طب و جراحة العيون الدكتور محمد البارقي ، و قد تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – واستغرقت مدة العملية ساعة كاملة ، كما أسهم التدخل الطبي السريع في عدم حدوث مضاعفات للحالة.

بدوره ثمن مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي ، الدعم الكبير والمتواصل من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري ، ومتابعة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح ، حيث أصبحت هذه العلميات تجرى في المنطقة بدلاً من الحاجة لتحويلها إلى مراكز متخصصة .