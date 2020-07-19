عملية جراحية لاستئصال ورم وأخرى لإزالة تضخم بالغدة في مستشفى سراة عبيدة

أجرى فريق طبي في مستشفى سراة عبيدة عملية ناجحة لمريضة راجعت العيادة الجراحية وهي تعاني من تضخم في الغدة الدرقية ، لكامل جوانب العنق كما تعاني من عدة أمراض مزمنة ، وبعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات ، تم استئصال الأجزاء المتضخمة من الغدة دون حدوث مضاعفات – ولله الحمد – بقيادة استشاري الجراحة العامة بالمستشفى الدكتور أنطوان.

من جانب آخر ، نجح فريق طبي بالمستشفى في إجراء عملية لإزالة ورم من المبيض لمريضة ، وذلك بمشاركة طاقم جراحي مكون من استشاري النساء والولادة بالمستشفى الدكتور محمد إسماعيل ،وأخصائي النساء والولادة الدكتورة أمل البشير ، والدكتور محمد حلمي من قسم التخدير ؛ وتكللت العملية – بالنجاح والله الحمد – .

بدوره قدم مدير مستشفى سراة عبيدة سعيد راقع شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري على توجيهاته ودعمه المستمر لتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة ، وللمساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح لمتابعته .