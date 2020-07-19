شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام»: فرض طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال نائب مدير الأمن العام إن موسم حج هذا العام سيتم بأعداد محدودة وفق إجراءات احترازية وسيكون هناك طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أنه لن يسمح بدخول المشاعر إلا للمصرح لهم، والعقوبات تنتظر المخالفين.
وأشار إلى ترحيل المخالفين لتصاريح الحج إلى بلادهم بعد تطبيق العقوبات عليهم، مؤكداً أنه أنه سيتم تفعيل مداخل المشاعر المقدسة لتسهيل تنقل الحجاج وضبط المخالفين.
من جانبه،قال اللواء خالد الجعيد المساعد لشؤون الحج والعمرة: إن عقوبات مخالفة تعليمات موسم الحج لهذا العام تتمثل في السجن والغرامة.
وأضاف أنه سيتم فرض عقوبات على الشركات التي تنقل حجاج بدون تصاريح، وستصل العقوبات للسجن 15 يومًا وغرامة 10 آلاف ريال للناقلين المخالفين للمرة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأمن العام»: فرض طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.