«التعليم» تتجه لزيادة حصص مواد دراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف تقرير حديث صادر عن “وزارة التعليم”، أن الوزارة تدرس زيادة حصص مادتي الرياضيات والعلوم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بالتعليم العام خلال العام الدراسي المقبل.
وبحسب صحيفة “مكة”؛ جاء ذلك بعد رصد تدني في عدد ونسبة الحصص الدراسية المخصصة لكل من “العلوم” و”الرياضيات” في أغلب صفوف المرحتلين الابتدائية والمتوسطة، مقارنة بدول العالم.
وفي السياق، تسعى “وزارة التعليم” بجانب زيادة حصص “الرياضيات” و”العلوم” إلى تطوير أداء المعلمين ووسائل شرح المناهج وتأهيلهم في جامعات محلية وخارجية.
كما تتجه “التعليم” لتحسين مهارات الطلاب في الاختبارات التحصيلية، بسبب ضعف الاهتمام بالقراءة والمهارات الكتابية، مع اتخاذ إجراءات لعلاج ظاهرتي الغياب والتنمر اللتين تؤثران على مستوى تحصيل الطلاب.
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