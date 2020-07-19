دبا الحصن يعلن عن تعاقداته الجديدة للموسم الكروي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن دبا الحصن عن تعاقداته الجديدة للموسم الكروي 2020-2021 عبر ضم 6 لاعبين لصفوف الفريق الأول هم: عبدالله عقيل، فيصل سالمين، إبراهيم الكندي، عدنان بيشوه، أمجد السيد، بالإضافة إلى العماني محمد المربوعي في فئة المقيمين، ورحب الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي أنطونيو الذي تولى زمام الفريق مؤخراً باللاعبين الجدد الذين انضموا للقلعة الحصناوية، وشكر إدارة النادي على المزج بين الخبرة والشباب في مسالة التعاقدات لإحداث التوازن المطلوب في خطوط الفريق.

من جانبه قدم إبراهيم سعيد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة دبا الحصن، الشكر إنابة عن أسرة النادي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة ودعمه المستمر للحركة الرياضية في الإمارة، وتركيزه على قطاع الشباب؛ كي يعبر عن نفسه بصورة حضارية تليق بسمعة الإمارة ومكانتها المميزة على مستوى الدولة والعالم..

وعن توقعاته للموسم الكروي الجديد، أكد الدرمكي أن دبا الحصن على أهبة الاستعداد؛ حيث يقوم الطاقم التدريبي والجهاز الفني بالعمل على تجهيز اللاعبين وفق خطة تدريبية مدروسة ومعدة مسبقاً، تحقق طموح النادي في استكمال مشوار الموسم المنصرم، وتسنّم مركز الصدارة في المنافسة التي ينتظر أن تكون حامية الوطيس بين مختلف أندية الدرجة الأولى..

وحول الخطط والبرامج التي تعكف إدارة النادي على تنفيذها، أشار الدرمكي إلى أن الهيئة الإدارية تبذل كل ما في وسعها من أجل تقدم النادي وتحقيق أهدافه، حيث قامت بإعادة هيكلة للنادي، وضعت خلالها عدداً من الخطط العملية المدروسة من أجل تحقيق طموحات النادي وجماهيره العريضة، ومن بين هذه الخطط العمل الجاد والدؤوب من أجل صعود الفريق لدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، عبر التعاقد مع المدرب البرتغالي روي أنطونيو لقيادة الفريق في الموسم المرتقب بعد دراسة معمقة لإمكاناته الفنية وسيرته التدريبية المميزة، فضلاً عن معرفته السابقة بالفريق، متمنياً له التوفيق، وأن يكون على مستوى التحدي والطموح..

من جانبه أكد عبد الله اليحيائي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن النادي بإدارته وطواقمه الفنية يواصل العمل؛ كي يكون على أتم الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد، والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين، موجهاً رسالة لجمهور النادي لدعم الفريق، وتشجيعه بروح رياضية عالية كما كان في الموسم المنصرم.