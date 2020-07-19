شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي مشرفاً للكرة الطائرة بخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن خورفكان تعيين محمد عبد الرحمن الحمادي مشرفاً فنياً للعبة كرة الطائرة في النادي، ويحظى الحمادي الحاصل على شهادة التدريب الدولية في العام 1992 من كلية سان مارك بالإسكندرية، بسيرة ذاتية زاخرة وخبرة فنية وإدارية واسعة، صقلها خلال ممارسته اللعبة والدفاع عن ألوان المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشباب، فضلاً عن تدريبه نادي الخليج لفئتي الأشبال والناشئين بالإضافة إلى إشرافه على تدريب منتخب المناطق، وحصوله على دورات تدريبية عديدة في إعداد القادة.

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