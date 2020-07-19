«الدراجات» يشيد بقرار الهيئة بتشييد منشآت جديدة للاتحاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اتحاد الدراجات بقرار الهيئة العامة للرياضة، ووزارة تطوير البنية التحتية، بتشييد منشآت جديدة بمقر الاتحاد بالشارقة، ويتضمن المشروع الذي تمت الموافقة على تنفيذه ثلاثة أبنية جديدة، تكمل المرافق الرئيسية بالاتحاد، وهي المبنى الرئيسي الخاص بمجلس الإدارة والمكاتب والقاعات المختلفة، ويضم المبنى الثاني غرف المدربين والإداريين، إضافة إلى قاعات المحاضرات الفنية المجهزة، وغرف تبديل الملابس للاعبين واللاعبات.

فيما يضم المبنى الثالث المستودعات الخاصة بالاتحاد واستراحة، كما تضمن القرار إجراء صيانة شاملة لمضمار زايد الدولي، وإعداده للتدريبات والبطولات.

وأثنى أسامة أحمد الشعفار، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، على الدور الذي تقوم به الهيئة برئاسة عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤؤن المجلس الوطني الاتحادي، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، لتحديث وتوفير المنشآت التي تحتاج إليها الاتحادات لكي تقوم بدورها لخدمة شباب الوطن والمنتخبات الوطنية، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة.

كما أثنى الشعفار على جهود سعيد عبدالغفار، أمين عام الهيئة، وأحمد العبدولي، مدير إدارة المنشآت الشبابية والرياضية بالهيئة العامة للرياضة؛ لدورهما في اعتماد هذا المشروع الذي سيكون له مردود إيجابي على مسيرة الاتحاد، ومحل فخر لأسرة الدراجات، لاسيما أن الاتحاد بصدد استضافة وتنظيم بطولة القارة الآسيوية في العام المقبل.