بكين تعلن سيطرتها على الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول حكومي في بلدية بكين، الأحد، إن المدينة ستخفض مستوى استجابة الطوارئ لتفشي فيروس كورونا في العاصمة الصينية إلى المستوى الثالث، من المستوى الثاني، بدءاً من 20 يوليو/تموز الجاري.

كانت المدينة أعلنت المستوى الثاني في 16 يونيو/حزيران الماضي، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد مُرتبطة بسوق شينفادي لبيع المواد الغذائية بالجملة في منطقة واقعة بجنوب بكين، ومنذ 11 يونيو/حزيران الماضي، سجلت بكين ما يصل إلى 335 حالة إصابة على صلة بهذه السوق، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقال نائب أمين بلدية بكين، ليو باي، خلال مؤتمر صحفي: بشكل عام، فإن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في بكين، ونقلها إلى مناطق أخرى منخفضة، والوضع العام للتعامل مع الجائحة تحت السيطرة، وبعد خفض مستوى استجابة الطوارئ للفيروس، ستعيد بكين فتح المتنزهات والأماكن السياحية وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات والمتاحف لكنها ستحد من عدد المترددين عليها بنسبة 50%.

وتابع ليو: سيتم السماح بعقد مؤتمرات لا يزيد عدد المشاركين فيها على 500، بينما من المتوقع إعادة فتح المعارض ودور السينما وإقامة المباريات الرياضية تدريجياً.