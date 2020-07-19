فريقا السلة واليد بالشارقة يجريان فحوصاً طبية للاعبين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى لاعبو الشارقة بفرق الرجال والشباب لكرة اليد ورجال كرة السلة، السبت، فحوصاً طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، تحت إشراف إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بنادي الشارقة، بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بمنطقة الشارقة الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك بالصالة الرياضية بفرع النادي في منطقة الحزانة.

في إطار تحضيرات إدارة الألعاب الجماعية للوقوف على الحالة الصحية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وفق الإجراءات الاحترازية والتوجيهات والضوابط الصادرة من اللجنة العليا للأزمات والكوارث، الهادفة إلى الوقاية من جائحة «فيروس كورونا»، للحفاظ على سلامة وصحة جميع منتسبي النادي.

ومن أجل تجهيز اللاعبين للعودة للتدريبات من جديد استعداداً لاستئناف منافسات موسم 2019-2020 ولاستحقاقات الموسم الجديد.

حيث ينطلق موسم كرة اليد الجديد 2020-2021، في 4 سبتمبر المقبل، وستكون البداية بالجولة الأخيرة المؤجلة من الموسم الحالي المتوقف بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بين الشارقة والوصل، والتي من المقرر تتويج الشارقة فيها بدرع الدوري، بعد حصوله على دوري كرة اليد للمرة الرابعة على التوالي، قبل نهاية المسابقة وقبل توقف الدوري بجولتين.

بينما ستكون بداية مباريات الموسم الجديد يوم 11 سبتمبر، على أن تبدأ مباريات كأس رئيس الدولة التي تم تأجيلها من الموسم الحالي يوم 13 أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن ينتهي الموسم الجديد في 23 إبريل 2021.

أما دوري رجال كرة السلة، فسيتم استكمال مبارياته للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ ابتداءً من ١١ سبتمبر، حيث يخوض الشارقة تجمع نصف النهائي بنظام دوري من دور واحد، لتحديد طرفي المباراة النهائية، والموسم الجديد للعبة 2020- 2021، سيبدأ يوم ١٦ أكتوبر المقبل.