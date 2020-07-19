«ميار الخالدية» بطل كأس الوثبة في بولندا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم المهر «ميار الخالدية» لإسطبلات الخالدية، بقيادة شتيبان مازور، عرضاً باهراً أظهر فيه مهاراته الفائقة، حين اكتسح منافسيه بفارق 11 طولاً في الجولة الرابعة عشرة من كأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت السبت بمضمار سلوسفيتش بالعاصمة البولندية وارسو.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

ووضع شتيبان مازور، الذي يقود «ميار الخالدية»، خصومه في موقف صعب، وقاد المهر البالغ من العمر 3 سنوات بخطى متسارعة وقوية للغاية، وتبعه في المركز الثاني بشكل غير متوقع رفيقه «حازم الخالدية»، بقيادة كونراد مازور.

وقطع «ميار الخالدية» المنحدر من نسل «نشوان الخالدية» والفرس «أسماء الخالدية»، مسافة السباق البالغة 1800 متر في زمن وقدره 2:03:30 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «هدجار» المتعب في النهاية بقيادة جي تورجيف.

وترك «ميار الخالدية» الأخ غير الشقيق لـ«فزاع الخالدية»، انطباعاً استثنائياً في السباق، من خلال التقدم الهائل الذي حققه من البداية إلى النهاية، يسمح له برؤية حصان، سيحسب له في السباقات الدولية الرئيسية.