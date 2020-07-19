شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاستثمار العماني يعيد تشكيل مجالس إدارات 15 شركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء العمانية إن جهاز الاستثمار العماني أعاد تشكيل مجالس إدارات 15 شركة يشرف عليها في إطار مراجعة شاملة للشركات المملوكة للدولة.

تضمن ذلك تغيير رؤساء مجالس إدارات خمس شركات. أقامت سلطنة عُمان جهاز الاستثمار الشهر الماضي ليتملك ويدير معظم الأصول العائدة لصندوق الثروة السيادي للدولة ولوزارة المالية. (رويترز)

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