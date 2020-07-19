السوريون ينتخبون مجلس شعب جديداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينتخب السوريون، الأحد، مجلس شعب جديداً بعد أربع سنوات تغيرت فيها المعادلات الميدانية على الأرض لصالح دمشق، فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية.

ويتوجه الناخبون عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، للإدلاء بأصواتهم في أكثر من 7400 مركز في مناطق سيطرة الحكومة، وخصصت مراكز اقتراع لنازحين من مناطق لا تزال خارج سيطرتها.

ويخوض 1658 مرشحاً سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل أربع سنوات، ودائماً ما يفوز حزب البعث الحاكم الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد بغالبية المقاعد، وقد تأسست تحالفات معارضة سياسية خارج البلاد بعد اندلاع النزاع في مارس/أذار2011.

وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع. وتم تأجيل موعدها مرتين مُنذ إبريل/نيسان الماضي، على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد، وقد سجلت مناطق سيطرة الحكومة السورية 496 إصابة فيما أصيب حتى الآن 19 شخصاً في مناطق خارج سيطرتها، ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، المشاركة في الاقتراع.

ويضم مجلس الشعب 250 مقعداً، نصفهم مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لباقي فئات الشعب، وفي العام 2016، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 57.56% من أصل 8.83 مليون ناخب.