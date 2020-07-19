صادرات مصر للتجمعات الدولية زادت بنسبة 3.2% في 2019 ووارداتها تراجعت 4.5% 

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القاهرة - سبوتنيك. وبلغ حجم الصادرات 29.8 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة واردات مصر من التجمعات تلك، بنسبة 4.5 بالمئة خلال فترة المقارنة ذاتها.

التجارة البينية

وبحسب النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة، فقد "ارتفعت معدلات التجارة البينية بين مصر والتجمعات الدولية التي تضم مصر في عضويتها، وتلك التي لا تضم مصر في عضويتها".

وجاءت منطقة التجارة الحرة العربية في المرتبة الأولى في حجم التجارة مع مصر، إذ بلغـت قيمتها 10.1 مليار دولار عام 2019 مقابل 9.5 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9 بالمئة، يليها تجمع دول الساحل والصحراء (الإسكوا) حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 8.3 مليار دولار عام 2019، مقابـل 8.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.0 بالمئة.

وفي المرتبة الأخيرة جاءت مجموعة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 2.1 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.9 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 11.3 بالمئة.

وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 34.8 مليار دولار عام 2019 ، مقابل 37.2 مليار دولار عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 6.5 بالمئة.

التجارة الحرة

وجاءت في المرتبة الأولى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجارة الحرة العربية، حيـث بلغـت قيمتها 11.3 مليار دولار عام 2019، مقابل 13.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 12.7 بالمئة، يليها مجموعـة الخمس عشرة حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات 9.6 مليار دولار عام 2019، مقابل 9.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 2.7 بالمئة.

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وجاءت في المرتبة الأخيرة تجمـع الكوميسا حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات 1.1 مليار دولار عام 2019، مقابل 1.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.0 بالمئة.

كما ارتفعت صادرات مصر للتجمعات الدولية التي لا تتضمن عضوية مصر وهي تجمع الاتحاد الأوروبي، تجمع الأفتا، تجمع النافتا، تجمع رابطة الآسيان، تجمع الميركوسور، وبلغ إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 13.0 مليار دولار عام 2019، مقابل 12.0 مليار دولار عام 2018 ، بنسبة زيادة قدرها 8.6 بالمئة.

وجاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمتها 9.2 مليار دولار عــام 2019، مقابل 9.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 1.7 بالمئة، يليها تجمع النافتا حيـث بلـغ إجمالي قيمة الصادرات 3.0 مليـار دولار عام 2019، مقابل 1.8 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 62.9 بالمئة.

تجمعات دولية

وحلت فى المرتبة الأخيرة مجموعة تجمع الأفتا حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 36.3 مليون دولار عام 2019 مقابـل 225.7 مليون دولار عام 2018 بنسبة إنخفاض قدرها 83.9 بالمئة.

وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 36.3 مليار دولار عام 2019، مقابل 38.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.5 بالمئة.

وجاءت واردات مصر من الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 21,3 مليار جنيه عام 2019 مقابل 22.3 مليار دولار عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 4.5 بالمئة، يليها النافتا حيـث بلغ إجمالي قيمة الواردات 5.6 مليار دولار عام 2019 مقابل 6.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 5.6 بالمئة.

بينما جاءت في المرتبة الأخيرة تجمع الأفتا حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات 1.2 مليار دولار عام 2019، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 23.9 بالمئة.