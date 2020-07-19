وأضاف الجحيشي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الحدود مسيطر عليها من أتباع إيران من مليشيات، والدليل على ذلك علي سبيل المثال منفذ مندلي الحدودي، الذي يسيطر عليه قوات من الرد السريع يقودهم قائد اسمه أبو تراب وهو ميليشاوي تابع لمنظمة بدر وفيلق القدس وكان يعيش في إيران".
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وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الفريق، عبد الأمير الشمري، إن وفد أمني وعسكري مُكلف من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وصل إلى منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، لفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد.
وأشار الشمري، إلى أن إجراءات صارمة ستتخذ لفرض القانون، وهيبة الدولة بشكل كامل على جميع المنافذ الحدودية، وذلك لتحقيق الموارد الاقتصادية العامة للبلاد".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، يوم الأربعاء الماضي، عن نشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية بين إيران والكويت، لإنهاء سيطرة الفصائل المسلحة على تلك المنافذ.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير أمني: لا توجد أي سيطرة للحكومة العراقية على المنافذ الحدودية مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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