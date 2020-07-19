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سقوط صاروخين كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في بغداد

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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر قوله إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في ساحة ترابية قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد".

© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "لم يعرف حتى اللحظة مكان انطلاق الصاروخين".

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام أن استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد جاء بعد دقائق من خروج وزير الخارجية الإيراني

منها".

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وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في بغداد، وبحثا آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين والزيارة الوشيكة للكاظمي إلى طهران، وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال القيادي في تحالف "الفتح" هادي العامري، إن "زيارة ظريف إلى بغداد، جاءت لمتابعة قضية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، أيضا".

ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وصل، صباح اليوم الأحد، على رأس وفد سياسي، العاصمة العراقية، بغداد، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

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